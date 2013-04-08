Вёрстка формы поиска

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок180 просмотров

Требуется отверстать макет формы поиска на сайте + карточка товара в каталоге

https://www.dropbox.com/sh/fnrq37ah1c9e66c/3fA2_tVBvY#/

Табы открываются по клику.

Кросбраузерно Crom, FF, Opera, Safari(Pc, Ipad), IE7+

Логика открывания и выбора элементов – jquery

на выходе файлы JS HTML CSS

CSSHTMLJavaScriptjQuery
12 лет назад
kodiua
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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