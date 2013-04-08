Необходимо сверстать страницу, кроссбраузерность (ие 7+) http://dl.dropbox.com/u/41476847/Mainstream/Landing_Page.rar шрифты прилагаются Пожелания: - "Успей до 19 апреля" текстом хотелось бы - При нажатии на ...
Вёрстка формы поиска
Требуется отверстать макет формы поиска на сайте + карточка товара в каталоге
https://www.dropbox.com/sh/fnrq37ah1c9e66c/3fA2_tVBvY#/
Табы открываются по клику.
Кросбраузерно Crom, FF, Opera, Safari(Pc, Ipad), IE7+
Логика открывания и выбора элементов – jquery
на выходе файлы JS HTML CSS
Заявки фрилансеров
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