Сверстать макет. Главная и 5-6 внутренних. Кроссбраузерный, валидный код. Немного javascript`a (выпадающие меню, сладеры) Оставляйте заявки с ценой\сроками. Не пишите в личку.
Верстка 1 страницы
Необходимо сверстать страницу, кроссбраузерность (ие 7+)
http://dl.dropbox.com/u/41476847/Mainstream/Landing_Page.rar
шрифты прилагаются
Пожелания:
- "Успей до 19 апреля" текстом хотелось бы
- При нажатии на ссылку "количество мест ограниченно" - медленный
скролл до формы заказа (эффект на jquery).
- Там внизу в форме выпадающий список. Сделать так, чтобы когда выбрал
один стоимость была 3900р., когда двое - 7410р., трое - 11115р. 4 и
более 3900*кол-во чел*0,85
Очень срочно! 10 апреля уже нужна верстка.
С выбранным исполнителем возможна работа на постоянной основе!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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