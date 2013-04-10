Верстка 1 страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки250 просмотров

Необходимо сверстать страницу, кроссбраузерность (ие 7+)

http://dl.dropbox.com/u/41476847/Mainstream/Landing_Page.rar

шрифты прилагаются

Пожелания:

- "Успей до 19 апреля" текстом хотелось бы

- При нажатии на ссылку "количество мест ограниченно" - медленный

скролл до формы заказа (эффект на jquery).

- Там внизу в форме выпадающий список. Сделать так, чтобы когда выбрал

один стоимость была 3900р., когда двое - 7410р., трое - 11115р. 4 и

более 3900*кол-во чел*0,85

Очень срочно! 10 апреля уже нужна верстка.

С выбранным исполнителем возможна работа на постоянной основе!

jQuery
12 лет назад
qrat
Стас 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Сделал все отлично, даже исправил орфографические ошибки. Не обошлось без мелких доработок, но их исправлял оперативно. Будем работать дальше.
Быстро и доступно была поставлена задача. Оплата в срок. Проблем при сотрудничестве не было. Рекомендую всем

Заявки фрилансеров

Imp0ssible
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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