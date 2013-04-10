Верстка 1 страницы

Необходимо сверстать страницу, кроссбраузерность (ие 7+)

http://dl.dropbox.com/u/41476847/Mainstream/Landing_Page.rar

шрифты прилагаются

Пожелания:

- "Успей до 19 апреля" текстом хотелось бы

- При нажатии на ссылку "количество мест ограниченно" - медленный

скролл до формы заказа (эффект на jquery).

- Там внизу в форме выпадающий список. Сделать так, чтобы когда выбрал

один стоимость была 3900р., когда двое - 7410р., трое - 11115р. 4 и

более 3900*кол-во чел*0,85

Очень срочно! 10 апреля уже нужна верстка.

С выбранным исполнителем возможна работа на постоянной основе!