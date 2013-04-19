Сверстать 3 страницы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок467 просмотров

Здравствуйте,

необходимо сверстать 3 стараницы ( исходник psd есть):

http://nikitex.ru/1.jpg

http://nikitex.ru/2.jpg

http://nikitex.ru/3.jpg

под все популярные браузеры по liveinternet + должно адекватно смотреться на мобильных устройствах ( opera mini, mobile итд )

12 лет назад
insidious
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
12 лет назад
$110
3 дня
Качественно и в срок
Все отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
12 лет назад

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