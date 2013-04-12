Шаблон Wordpess переделать в обычный HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок172 просмотра

Добрый день!

Вот шаблон http://www.yootheme.com/demo/wordpress/micasa/

То есть, получается вся нарезка там есть, нужно собрать.

Сайт свадебного салона. Сайт простой, состоит из главной, контактов, и нескольких галерей по числу брендов(штук 5).

И в итоге нужно повесить на хостинг с Plesk панелью.

Выслушаю так же предложения по настройке этого шаблона в Wordpress.

Говорите цены.

HTMLWordPress
12 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$50
2 дня
Евгений очень помог! Спасибо!
Отличный заказчик. Советую.

Заявки фрилансеров

yurets_s
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад

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