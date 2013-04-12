Шаблон Wordpess переделать в обычный HTML

Добрый день!

Вот шаблон http://www.yootheme.com/demo/wordpress/micasa/

То есть, получается вся нарезка там есть, нужно собрать.

Сайт свадебного салона. Сайт простой, состоит из главной, контактов, и нескольких галерей по числу брендов(штук 5).

И в итоге нужно повесить на хостинг с Plesk панелью.

Выслушаю так же предложения по настройке этого шаблона в Wordpress.

Говорите цены.