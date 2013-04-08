Создать 10 шаблонов для сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок176 просмотров

Нужен человек, можно новичок, дня верстки различных шаблонов для сайтов-визиток.

Шаблоны должны быт современные и адекватная цена.

12 лет назад
evgenx
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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