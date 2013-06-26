Изменение CSM, добавление карты на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка132 просмотра

Необходимо "переверстать" админку сайта в табличный вид согласно ТЗ (обсуждается непосредственно с Исполнителем). Также необходимо вывести на сайт карту для отображения на нем текущего объекта (тура).

12 лет назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Прекрасная работа. Быстрое исполнение. Адекватное понимание поставленной задачи. С помощью Романа было исключено несколько ошибок из ТЗ. Цена работ соответствует вышеописанному качеству исполнения.
Понятное ТЗ. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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