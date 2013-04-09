Добиться корректного отображения сайта www.applemarket72.ru на телефонах и IPhone
PHP-программист (удаленно, на постоянной основе)
Веб-студия ищет PHP-программиста (удаленно, на постоянной основе!)
Требования:
- владение HTML, JavaScript, PHP, MySQL, CSS;
- опыт работы с CMS (Joomla, ModX, OpenCard, WordRress, Drupal прочие) приветствуется.
Личные качества:
- ответственность;
- коммуникабельность/
Оплата:
- Сдельная.
Контакты:
+38 (063) 597 36 80 - Константин
Skype: siteparks
Заявки фрилансеров
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