Доброго времени суток! Всё просто: необходимо перенести сайт: http://clck.ru/8cD3a на Joomla либо Wordpress с сохранением дизайна, функционала и контента. Здесь аналогичный вопрос по друпалу: http://www.weblancer.net/projects/497415.html Хотелось бы понять ...
Доработка сайта
Сайт: 1migom.ru:
Движок: drupal 6.2
Доработать:
1.Пропадает заставка на вкладках
Проверить другие вкладки
2.Внедрить в заставку ссылку на главную страницу http://1migom.ru
3.В блоках (например http://www.1migom.ru/admin/build/block/configure/block/2) текст в редакторе в формате html,а не в обычном.
4. Сбиваеться формат фото или исчезают вовсе при редактирование страниц.
5.Исправить редактор страниц.
6.Фотки прыгают по страницы в зависимости от того каким браузерам открываем.
7.Моргает фон при переходе по страницам, иногда грузиться по строчно (сверху-вниз).На других сайтах на drupal нет такого. Посмотреть можно почистить или оптимизировать код.
8.Сделать увеличение фоток на страницы. Т.е. при нажатии фотка увеличивается.
9.В разделе http://www.1migom.ru/3d есть фотки, вместо них нужно группы (Например Ремонт коттеджей, Ремонт квартир, Ремонт офиса и т.д.( добавлю сам))
Под каждой группой прокручивание по горизонтали фоток. При нажатии на соответствующую фотку увеличение. (Фотки на каком нибудь фоне, может типо пленка фотоаппарата и т.п.)
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