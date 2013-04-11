Доработка сайта

Сайт: 1migom.ru:

Движок: drupal 6.2

Доработать:

1.Пропадает заставка на вкладках

http://1migom.ru/3d

http://1migom.ru/news

http://1migom.ru/state

http://1migom.ru/contact

Проверить другие вкладки

2.Внедрить в заставку ссылку на главную страницу http://1migom.ru

3.В блоках (например http://www.1migom.ru/admin/build/block/configure/block/2) текст в редакторе в формате html,а не в обычном.

4. Сбиваеться формат фото или исчезают вовсе при редактирование страниц.

5.Исправить редактор страниц.

6.Фотки прыгают по страницы в зависимости от того каким браузерам открываем.

7.Моргает фон при переходе по страницам, иногда грузиться по строчно (сверху-вниз).На других сайтах на drupal нет такого. Посмотреть можно почистить или оптимизировать код.

8.Сделать увеличение фоток на страницы. Т.е. при нажатии фотка увеличивается.

9.В разделе http://www.1migom.ru/3d есть фотки, вместо них нужно группы (Например Ремонт коттеджей, Ремонт квартир, Ремонт офиса и т.д.( добавлю сам))

Под каждой группой прокручивание по горизонтали фоток. При нажатии на соответствующую фотку увеличение. (Фотки на каком нибудь фоне, может типо пленка фотоаппарата и т.п.)