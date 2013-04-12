Коррекция верстки

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка101 просмотр

1. Работа с модулями jooml'ы.

2. Правка верстки.

3. Незначительные доработки.

12 лет назад
fustline
Ян 
32 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
12 лет назад
$100
2 дня
Сроки соблюдены! Работа выполнена в полном объеме! К некоторым забытым мной моментам, Антон отнёсся с понимаем, и также их решил. Очень вежлив. Грамотен. Ответственен. Приятно работать с такими людьми! Заслуженные 10 из 10 баллов! Сотрудничаем! Рекомендую!
Спасибо, хорошо поработали! Четкое ТЗ, адекватное общение

Заявки фрилансеров

anton_p_del
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
12 лет назад