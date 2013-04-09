HTML-верстка проодающих страниц

Здравствуйте!

На постоянную работу требуется HTML-верстальщик, на следующие задачи:

1) Верстка страницы с нуля, по готовому дизайну (примеры: http://jayabraham.ru/teleconference/, http://lingvo-freaks.com/misc/testdrive/)

2) По готовому шаблону, верстка текста.

В заявке обязательно указывайте:

1) Примеры верстки продающих и подписных страниц (это - обязательно, без примеров - не пишите);

2) Стоимость работы (фиксированная цена - за полную верстку и верстку текста);

3) Скорость работы.

Пожалуйста, пишите только в проекте. Заявки в ЛС, скайп, почту я смотреть не буду. Спасибо за понимание и ваше время.