Сайт: 1migom.ru: Движок: drupal 6.2 Доработать: 1.Пропадает заставка на вкладках http://1migom.ru/3d http://1migom.ru/news http://1migom.ru/state http://1migom.ru/contact Проверить другие вкладки 2.Внедрить в заставку ссылку на ...
Требуется верстка 4х страниц сайта
Ищется верстальщик который может грамотно сверстать 4 страницы сайта.
На div, валидно, кроссбраузерно. Без использования вложенных тегов.
Самые сложные работы прикладывайте.
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