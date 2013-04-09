Требуется верстка 4х страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок220 просмотров

Ищется верстальщик который может грамотно сверстать 4 страницы сайта.

На div, валидно, кроссбраузерно. Без использования вложенных тегов.

Самые сложные работы прикладывайте.

12 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров