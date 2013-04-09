Требуется верстка 4х страниц сайта

Добрый день! Вот шаблон http://www.yootheme.com/demo/wordpress/micasa/ То есть, получается вся нарезка там есть, нужно собрать. Сайт свадебного салона. Сайт простой, состоит из главной, контактов, и нескольких галерей по числу брендов(штук 5). ...