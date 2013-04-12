Надо доработать интернет магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки135 просмотров

надо доработать интернет магазин на opencart:

- изменить шапку

- изменить шрифты

- изменить/добавить некоторые формы, таблицы и тп

- добавить скрипт

подробности в личке

Opencart
12 лет назад
gsar_skyes
Филипп 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Молодец, всё выполнил как надо, в срок.
Отлично поработали, четкое тз, постоянная доступность в сети. Рекомендую

Заявки фрилансеров

baBach
Михась 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад