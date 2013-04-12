Верстка дизайна интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок200 просмотров

Нужно сверстать две страницы дизайна интернет-магазина. (html - css - jquery)

Дизайн в psd, разложен по слоям и внятно назван.

Слайдеры на главной - sliderkit.

Левое меню - постоянно отображаются по 4 пункта в каждой категории, при нажатии на кнопку открывается вся ветка меню.

От вас - стоимость, сроки, примеры верстки. Возможно продолжение сотрудничества, так как не успеваю верстать все свои проекты.

CSSHTMLjQuery
12 лет назад
adsged
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Работа выполнена точно в названный срок. Верстка сделана аккуратно, кроссбраузерно. Даже css оптимизировал! Рекомендую как хорошего специалиста с адекватной стоимостью работ.
Чоткое ТЗ. общительный культурный человек моментальная оплата даже могу сказать мгновенная.. очень легко работать с таким человеком! отлично понимает в деле.. одним словом Евгений пунктуальный человек будем и дальше работать Рекомендую всем !

Заявки фрилансеров

erikv
Эрик 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    Сайт: 1migom.ru: Движок: drupal 6.2 Доработать: 1.Пропадает заставка на вкладках http://1migom.ru/3d http://1migom.ru/news http://1migom.ru/state http://1migom.ru/contact Проверить другие вкладки 2.Внедрить в заставку ссылку на ...

    DrupalHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить плеер HTML5 в верстку (срочно)

    В уже готовую страницу, надо добавить аудио плейер http://www.speakker.com/ Только не нужно в плейере показывать плейлисты. Пишите сразу цену Так же возможны небольшие доработки по верстке. Возможно регулярное сотрудничество.

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проблема прокрутки в Google Maps 3 Infowindow

    Вот проблема https://docs.google.com/file/d/0BxQa7TYe2TcDY2tzN3AyTHNyamM/edit?ups=drive_web Малое расширение экрана (1200 на 700 допустим) вызывает такую прокрутку. Путем хитропоиска по инету, был найден хак google.maps.event.addListener(infowindow, 'domready', function() { ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надо доработать интернет магазин

    $50

    надо доработать интернет магазин на opencart: - изменить шапку - изменить шрифты - изменить/добавить некоторые формы, таблицы и тп - добавить скрипт подробности в личке

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать шаблон LP на вебинар

    $50

    Необходимо создать новый современный шаблон страницы захвата на вебинар. Блоки, которые в нем будут - как на широко разрекламированной странице http://4winners.ru/7effskills.html Создать страницу нужно на джастклике как html шаблон, чтобы потом его ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • HTML-верстка проодающих страниц

    Здравствуйте! На постоянную работу требуется HTML-верстальщик, на следующие задачи: 1) Верстка страницы с нуля, по готовому дизайну (примеры: http://jayabraham.ru/teleconference/, http://lingvo-freaks.com/misc/testdrive/) 2) По готовому шаблону, верстка текста. ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка 4х страниц сайта

    Ищется верстальщик который может грамотно сверстать 4 страницы сайта. На div, валидно, кроссбраузерно. Без использования вложенных тегов. Самые сложные работы прикладывайте.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад