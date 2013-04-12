Верстка дизайна интернет-магазина

Нужно сверстать две страницы дизайна интернет-магазина. (html - css - jquery)

Дизайн в psd, разложен по слоям и внятно назван.

Слайдеры на главной - sliderkit.

Левое меню - постоянно отображаются по 4 пункта в каждой категории, при нажатии на кнопку открывается вся ветка меню.

От вас - стоимость, сроки, примеры верстки. Возможно продолжение сотрудничества, так как не успеваю верстать все свои проекты.