перенес сайт на другое доменное имя надо убрать внешние ссылки на старый сайт, чтобы статьи на новом сайте были уникальными(сейчас сыылки на статьи со старого домена) и вообще сделать что нужно припереносе сайта
Нужна верстка срочно
Все подробности в личке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Требуются перфекционисты умеющие верстать и думать головой. В качестве тестового задания будет рабочий оплачиваемый проект. При удовлетворительном качестве работы готовы работать на постоянной основе до конца веков, пока смерть не разлучит нас. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сверстать две страницы дизайна интернет-магазина. (html - css - jquery) Дизайн в psd, разложен по слоям и внятно назван. Слайдеры на главной - sliderkit. Левое меню - ...Завершен12 лет назад
В уже готовую страницу, надо добавить аудио плейер http://www.speakker.com/ Только не нужно в плейере показывать плейлисты. Пишите сразу цену Так же возможны небольшие доработки по верстке. Возможно регулярное сотрудничество.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется внести изменения на основе ТЗ, сайт center25.ru само писанный.Закрыт12 лет назад
Вот проблема https://docs.google.com/file/d/0BxQa7TYe2TcDY2tzN3AyTHNyamM/edit?ups=drive_web Малое расширение экрана (1200 на 700 допустим) вызывает такую прокрутку. Путем хитропоиска по инету, был найден хак google.maps.event.addListener(infowindow, 'domready', function() { ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
надо доработать интернет магазин на opencart: - изменить шапку - изменить шрифты - изменить/добавить некоторые формы, таблицы и тп - добавить скрипт подробности в личкеЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо создать новый современный шаблон страницы захвата на вебинар. Блоки, которые в нем будут - как на широко разрекламированной странице http://4winners.ru/7effskills.html Создать страницу нужно на джастклике как html шаблон, чтобы потом его ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад