Исправить вёрстку меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки228 просмотров

http://nakraisveta.com/

в горизонтальном меню разделы где есть выпадающие подразделы некоректно отображаются на Андройд и Иос

точнее не открываются подразделы из выпадающего списка (не кликабельны)

нужно подправить

Это разделы ТУры, Онлайн Услуги, Акции, Важная информация, Компания

12 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Руслан справился с работой отлично Огромное спасибо ему за сотрудничество Надеюсь будем и дальше продолжать работу по другим проектам которые обязательно буду ему направлять)
Хороший заказчик. Надеемся на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Исполнитель для верстки/натяжки smarty-шаблона

    $500

    В команду нужен верстальщик для натяжки дизайна на самописный движок PHP (smarty шаблоны) + базовые умения в дизайне ( флажки нарисовать, кнопки соц сетей, оформления кабинета) что бы по мелочах не высылали к дизайнеру. Нужен ...

    PHP
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и натяжка дизайна на shopcms

    Нужен грамотный специалист знающий shopcms 3.1, чтобы сверстать дизайн интернет магазина и натянуть его на движок. Работа по времени ограничена. Оплата поэтапная, сделали часть работы, показали, получили деньги! Являюсь непосредственным заказчиком.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикрутить верстку на сайт

    Есть верстка, есть сайт. Надо прикрутить. Движок любой. Также к сайту надо прикрутить 2 xml файла с товарами, эти xml файлы периодически надо будет забирать с партнерок ( партнерки admitad.com и ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Убрать внешние ссылки с сайта

    $10

    перенес сайт на другое доменное имя надо убрать внешние ссылки на старый сайт, чтобы статьи на новом сайте были уникальными(сейчас сыылки на статьи со старого домена) и вообще сделать что нужно припереносе сайта

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик, верстальщик-технолог

    $2500

    Требуются перфекционисты умеющие верстать и думать головой. В качестве тестового задания будет рабочий оплачиваемый проект. При удовлетворительном качестве работы готовы работать на постоянной основе до конца веков, пока смерть не разлучит нас. ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад