Нужен грамотный специалист знающий shopcms 3.1, чтобы сверстать дизайн интернет магазина и натянуть его на движок. Работа по времени ограничена. Оплата поэтапная, сделали часть работы, показали, получили деньги! Являюсь непосредственным заказчиком.
Сверстать все экраны проекта
За 7 дней нужно сверстать все экраны http://trka.ru/vs/screens/ в соответствии с тз. Основные требования: css3. ТЗ во вложении.
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