Сверстать все экраны проекта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки167 просмотров

За 7 дней нужно сверстать все экраны http://trka.ru/vs/screens/ в соответствии с тз. Основные требования: css3. ТЗ во вложении.

12 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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