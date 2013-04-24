Исполнитель для верстки/натяжки smarty-шаблона

В команду нужен верстальщик для натяжки дизайна на самописный движок PHP (smarty шаблоны) + базовые умения в дизайне ( флажки нарисовать, кнопки соц сетей, оформления кабинета) что бы по мелочах не высылали к дизайнеру. Нужен универсал.

Главное требование это ответственность и желания работать на результат. Первый заказ будет с постоплатой, если Вы подойдете мне, покажите себя с хорошей стороны, я Вам гарантирую постоянную работу.

Средняя цена за проект 300 дол.

Просьба посредникам/халявщикам/мошенникам не писать, не теряйте свое и мое время в пестую.