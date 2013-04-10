Шаблон для WP + Объединение сервисов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка72 просмотра

Необходимо переделать шаблон сайта http://crazytetra.ru в соответствии с направленностью, и добавить

отдельный сервис http://calc.crazytetra.ru/ на основной сайт (Интегрировать его в WP)

WordPress
12 лет назад
CrazyTetra
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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