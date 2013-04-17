Нужна верстка двух одностраничных сайтов. Дизайны ниже. Так же релизовать открытие формы "Заказать обратный звонок" и отправку сообщений. Так же реализовать почтовую отправку из форм. Сайт будет использоваться как шаблон, ...
Доработать стили на сайте и исправить конфликт JS
Добрый день.
на сайте http://deco.classifiedwise.com/ нужно исправить стили чтобы они были как на сайте http://www.sanderson-uk.com/ это касается и меню и карточки товара. И проблема с модулями слайдеров - они не работают из-за конфликта JS
сайт сделан на joomla 2.5
Бюджет на доработку 15 долл.
Спасибо.
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