Доработать стили на сайте и исправить конфликт JS

Добрый день.

на сайте http://deco.classifiedwise.com/ нужно исправить стили чтобы они были как на сайте http://www.sanderson-uk.com/ это касается и меню и карточки товара. И проблема с модулями слайдеров - они не работают из-за конфликта JS

сайт сделан на joomla 2.5

Бюджет на доработку 15 долл.

Спасибо.