Обновить/осовременить/оптимизировать шаблон WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка100 просмотров

Есть сайт на вордпрессе с этой темой http://demo.rockettheme.com/wordpress/wp_mixxmag/

Нужно:

1) улучшить скорость загрузки страниц (в том числе удалить/переписать не нужные js или их части)

2) сделать валидность

3) сделать адаптивный дизайн, чтобы мобильные устройства поддерживались

4) обновить верстку до хтмл5

5) кросбраузерность должна быть ie 6,7,8,9,10+; chrome 16+; ff 3; safari 5+; opera 7.0+

(эти данные взяты не с потолка, а из статистики. Согласен буду рассмотреть вариант отображения в старых браузерах таким образом, что что-то может куда-то поехать, но ничего не должно мешать получению информации)

Оплата по результату по вебмани

желателен скайп

JavaScriptWordPress
12 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исполнитель для верстки/натяжки smarty-шаблона

    $500

    В команду нужен верстальщик для натяжки дизайна на самописный движок PHP (smarty шаблоны) + базовые умения в дизайне ( флажки нарисовать, кнопки соц сетей, оформления кабинета) что бы по мелочах не высылали к дизайнеру. Нужен ...

    PHP
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести шаблон html5 на русскую кодировку+правки

    Есть шаблон, в котором нужно сделать все по-русски. Шаблон состоит из двух частей, слева меню, справа контент. В левой части нужно будет добавить пункты меню(если это возможно) в правой части изменить контент немного. Слайдер ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать одностраничник на HTML5 и CSS3

    $100

    Требуется сверстать одностраничный сайт на HTML5 и CSS3, состоящий из 5 блоков, в первом блоке - слайдер. При выборе пункта Главного меню происходит пролистывание до нужного блока. Предусмотрено 4 pop'up окна.

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить вёрстку меню

    http://nakraisveta.com/ в горизонтальном меню разделы где есть выпадающие подразделы некоректно отображаются на Андройд и Иос точнее не открываются подразделы из выпадающего списка (не кликабельны) нужно подправить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка и натяжка дизайна на shopcms

    Нужен грамотный специалист знающий shopcms 3.1, чтобы сверстать дизайн интернет магазина и натянуть его на движок. Работа по времени ограничена. Оплата поэтапная, сделали часть работы, показали, получили деньги! Являюсь непосредственным заказчиком.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикрутить верстку на сайт

    Есть верстка, есть сайт. Надо прикрутить. Движок любой. Также к сайту надо прикрутить 2 xml файла с товарами, эти xml файлы периодически надо будет забирать с партнерок ( партнерки admitad.com и ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад