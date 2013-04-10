Обновить/осовременить/оптимизировать шаблон WP

Есть сайт на вордпрессе с этой темой http://demo.rockettheme.com/wordpress/wp_mixxmag/

Нужно:

1) улучшить скорость загрузки страниц (в том числе удалить/переписать не нужные js или их части)

2) сделать валидность

3) сделать адаптивный дизайн, чтобы мобильные устройства поддерживались

4) обновить верстку до хтмл5

5) кросбраузерность должна быть ie 6,7,8,9,10+; chrome 16+; ff 3; safari 5+; opera 7.0+

(эти данные взяты не с потолка, а из статистики. Согласен буду рассмотреть вариант отображения в старых браузерах таким образом, что что-то может куда-то поехать, но ничего не должно мешать получению информации)

Оплата по результату по вебмани

желателен скайп