В команду нужен верстальщик для натяжки дизайна на самописный движок PHP (smarty шаблоны) + базовые умения в дизайне ( флажки нарисовать, кнопки соц сетей, оформления кабинета) что бы по мелочах не высылали к дизайнеру. Нужен ...
Обновить/осовременить/оптимизировать шаблон WP
Есть сайт на вордпрессе с этой темой http://demo.rockettheme.com/wordpress/wp_mixxmag/
Нужно:
1) улучшить скорость загрузки страниц (в том числе удалить/переписать не нужные js или их части)
2) сделать валидность
3) сделать адаптивный дизайн, чтобы мобильные устройства поддерживались
4) обновить верстку до хтмл5
5) кросбраузерность должна быть ie 6,7,8,9,10+; chrome 16+; ff 3; safari 5+; opera 7.0+
(эти данные взяты не с потолка, а из статистики. Согласен буду рассмотреть вариант отображения в старых браузерах таким образом, что что-то может куда-то поехать, но ничего не должно мешать получению информации)
Оплата по результату по вебмани
желателен скайп
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