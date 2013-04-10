В команду нужен верстальщик для натяжки дизайна на самописный движок PHP (smarty шаблоны) + базовые умения в дизайне ( флажки нарисовать, кнопки соц сетей, оформления кабинета) что бы по мелочах не высылали к дизайнеру. Нужен ...
CSS - Адаптировать страницу под iExplorer
Адаптировать страницу под iE
http://astropolem.net76.net/test.php
Время?
Сроки?
Возможно продолжение сотрудничества
Заявки фрилансеров
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