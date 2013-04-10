CSS - Адаптировать страницу под iExplorer

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Закрыт2 заявки98 просмотров

Адаптировать страницу под iE

http://astropolem.net76.net/test.php

Время?

Сроки?

Возможно продолжение сотрудничества

CSS
12 лет назад
Integrator2013
Маматов 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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