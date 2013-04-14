2 простых задания Magento

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки131 просмотр

Следует сделать следующее:

Перед формой обратной связи сделть написать текст: телефон и адрес.

Поставить картинку на сайт, рядом с картинкой социалок.

Оплата по факту 15wz. Движок Magento. Связь скайп.

Magento
12 лет назад
wl123
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Krag
Пётр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Отличный, грамотный исполнитель! Все сделал качественно и довольно быстро! Сотрудничеством доволен и рекомендую выбирать Суходольского Пётра (Krag) в качестве исполнителя для ваших проектов.
Четко сформулированные задания. Без проблемная оплата.

Заявки фрилансеров

Krag
Пётр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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