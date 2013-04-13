Качественная верстка двух одностраничников

Нужна верстка двух одностраничных сайтов. Дизайны ниже. Так же релизовать открытие формы "Заказать обратный звонок" и отправку сообщений.

Так же реализовать почтовую отправку из форм.

Сайт будет использоваться как шаблон, будет постоянно редактироваться - поэтому должны быть комменты кода на русском языке в хтмл файле и цсс. Стили вынесены в один отдельный файл. Должно быть предусмотрено легкое перемещение блоков вверх вниз (посредством копи-паста). Смена размера.

Срок - 24 часа.

Первый дизайн - копия этого сайта - www.pecheklad.ru psd скину, так же надо парочку блоков будет сверстать которых там нет. Схему блоков предоставлю.

Второй дизайн - приложен.