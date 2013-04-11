Требуется на постоянную работу копирайтер

Здравствуйте.

Требуется копирайтер на постоянную основу. За 1000 символов без пробелов 1,25$ . Статьи должны быть уникальными, написанные простым языком. Для каждой стат предоставляем ТЗ. Объёмы большие, писать про отдых, кафе, рестораны, вечеринки и т.п. Зарплату на выбор исполнителя, раз в неделю или раз месяц.

Пишите в заявке сразу свои прямые контакты. Если вы с Украины будет плюсом.