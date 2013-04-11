Рерайтинг в виде диалогов для СМИ-изданий

Нужно выполнять рерайтинг заданных тем (источники даю, даже не 1, а несколько — чтобы собрать 1 полноценную статью), но не просто ввиде текста, а ввиде интервью (2 человека общаюсь и раскрывают суть темы — примеры покажу). 1 статья порядка 2500–3000 знаков минимум (первые 500–700 знаков текст, потом диалог). Тематика — политика, то что происходит в мире, экономика, общество (на уровне новостей в news.yandex.ru).

Принцип работы: дал материал — выполнили, выслали — проверил, дал очередной материал и т.д. Могу работать каждый день. Единственное условие — между тем как выдал материал и Вы переслали мне готовый, должен быть как можно меньший промежуток времени (посути онлайн работа). Вариант когда я дал материал, а Вы скинули его на следующий день — НЕ устраивает.

В день нужно 7–12 статей, оплата ежедневная на первых порах, если сработаемся готов взять на постоянный оклад. Максимум заинтересован в 1–2 рерайтерах (само собой, с опытом, со слогом написания, с минимальной фантазией чтобы получались интересные интервью раскрывающие тему статьи полностью).

Ценник за работу — готов выслушать, было бы идеально работать в рамках 1–1.2 у.е. за 1000 знаков не более. Либо оклад (300–400 у.е. в месяц). Работа может быть постоянной!

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