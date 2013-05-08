Тексты для сайта

Добрый день уважаемый копирайтер(рерайтер) сайт будет посвящён «ЭлектроИнструментам».

Даны:

1. Основной кей

2. Доп.Кей.

- Статью нужно затачивать под основной кей, использовать его в названии и в теле статьи. В теле 1-2 раза.(Если нет дополнительных кеев или доп.кей 1, то 2 раза основной)

- А Доп. Кеи используйте в самой статье, достаточно одного раза, вписать их в статью. Выделять

Некоторые запросы похожи между собой, НО это не так, не путайте они все разные и специально подобраны так.

Ещё одна просьба уважаемый копирайтер, прошу напишите статью, которая будет полезна для людей. Чтобы зайдя на сайт человек, мог получить ответы на свои вопросы. Статья пишется для людей в 1-ую очередь, потом уже ПСы.

Самое главное чтобы статья раскрывала тему.

Размер статей не более 1500 знаков с пробелами.

В заявке обязательно укажите цену за 1000 знаков с пробелами.

Статей будет 116 шт.