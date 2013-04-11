Рерайтер на постоянное сотрудничество

Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт.

Ежедневно нужно публиковать 25 статей, объёмом каждой 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить картинки и ссылки)

Оплата 500$ в месяц при выполнении суточной нормы (или 16$ в день). Способы оплаты на ваш выбор, возможны еженедельные выплаты, вначале ежесуточные.

Доступные тематики: Строительство, Туризм, Новости СМИ, Финансы, Образование, Экономика, Графика - фотошоп.

p.s. если вы не сможете столько писать, мы можем сделать для вас индивидуальный, меньший объём