Рерайтер на постоянное сотрудничество

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт36 заявок663 просмотра

Нужен человек, который постоянно будет делать рерайт материалов и публиковать на сайт.

Ежедневно нужно публиковать 25 статей, объёмом каждой 1000–1500 знаков. (при публикации нужно вставить картинки и ссылки)

Оплата 500$ в месяц при выполнении суточной нормы (или 16$ в день). Способы оплаты на ваш выбор, возможны еженедельные выплаты, вначале ежесуточные.

Доступные тематики: Строительство, Туризм, Новости СМИ, Финансы, Образование, Экономика, Графика - фотошоп.

p.s. если вы не сможете столько писать, мы можем сделать для вас индивидуальный, меньший объём

12 лет назад
denza2
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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