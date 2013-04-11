Нужны две уникальных статью, объемом по 600-700 збп, одна на тему "создание сайтов", другая на тему "продвижение сайтов"
Нужен контент-менеджер на постоянной основе
Розничной сети нужен контент-менеджер для работы с корпоративным сайтом.
Нужно следить за новостями внутри компании, писать новости, наполнять сайт тематическими текстами, следить за изменениями в структуре сети (контакты/телефоны и адреса магазинов/ итд). Плотно работать с отделом маркетинга.
Тематика - товары для детей 0-14 лет.
Все детали в скайпе/ЛС.
Оплата сдельная, если сработаемся то на длительный срок и ежемесячно.
Заявки фрилансеров
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