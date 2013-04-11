Нужен контент-менеджер на постоянной основе

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок593 просмотра

Розничной сети нужен контент-менеджер для работы с корпоративным сайтом.

Нужно следить за новостями внутри компании, писать новости, наполнять сайт тематическими текстами, следить за изменениями в структуре сети (контакты/телефоны и адреса магазинов/ итд). Плотно работать с отделом маркетинга.

Тематика - товары для детей 0-14 лет.

Все детали в скайпе/ЛС.

Оплата сдельная, если сработаемся то на длительный срок и ежемесячно.

12 лет назад
evrazm
Михаил 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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