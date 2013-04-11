Нужен контент-менеджер на постоянной основе

Розничной сети нужен контент-менеджер для работы с корпоративным сайтом.

Нужно следить за новостями внутри компании, писать новости, наполнять сайт тематическими текстами, следить за изменениями в структуре сети (контакты/телефоны и адреса магазинов/ итд). Плотно работать с отделом маркетинга.

Тематика - товары для детей 0-14 лет.

Все детали в скайпе/ЛС.

Оплата сдельная, если сработаемся то на длительный срок и ежемесячно.