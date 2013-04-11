Требуются писатели для СЕО-статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок251 просмотр

Нужны писатели для постоянного долгосрочного сотрудничества по написанию СЕО-статей (а так же для оптимизации контента сайтов). Тематики различные: технические (металлургия, машиностроение), развлечения (туризм), красота, недвижимость и другое. ОПЛАТА РАБОТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ТЕКСТОВ ЗАКАЗЧИКОМ. Стоимость текста - 2$ за 1000зпб. Объем обычно 2000-3000зпб. Все подробные требования к текстам во вложенном файле. От вас требуется порядочность и соблюдения сроков. ОЧЕНЬ приветствуется оформление текстов в формате html.

HTMLНаписание статей
12 лет назад
bayrangulova
Настя 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг, рерайт. Тематика: реклама, дизайн

    Добрый день! Необходим копирайтинг и рерайт (а также возможно перевод) сео статей на тему рекламы, рекламного дизайна, психологии рекламы, видеорекламы (описание роликов). Сотрудничество постоянное. Дается ссылка на статью (или ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • На периодические заказы требуется рерайтер

    На периодическую работу требуется адекватный и честный рерайтер. Тексты и новости на различную тематику. На выходе должны получаться человеческие тексты с уникальностью не менее 95%. Цена за 1000 знаков – 30 р.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить 30 флеш-игр на сайт игр для девочек

    $50

    К каждой игре написать описание, игры брать с игровых сайтов, скачивать swf формат и заливать на сайт. Игры на тему готовки - типа приготовить пирожное, маффины, мороженое и т.п. Стоимость описания ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен исполнитель для редактирования заголовков

    $50

    Скрипты агрегируют новости и объвления по определенной тематике грантов и стажировок, и размещают их как черновики в сайте написанном на wordpress. Исполнитель должен: Обработать тексты в разделе черновиков. Что ...

    WordPress
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст для главной страницы турсайта

    $30

    Написать текст для главной страницы сайта курорта с seo-оптимизацией под поисковые запросы. Сайт не новый, нужно заменить существующий на данный момент текст. Убедительная просьба прежде чем подать заявку, прочтите пожалуйста полный текст задания в приложенном ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад