Требуются писатели для СЕО-статей

Нужны писатели для постоянного долгосрочного сотрудничества по написанию СЕО-статей (а так же для оптимизации контента сайтов). Тематики различные: технические (металлургия, машиностроение), развлечения (туризм), красота, недвижимость и другое. ОПЛАТА РАБОТЫ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ТЕКСТОВ ЗАКАЗЧИКОМ. Стоимость текста - 2$ за 1000зпб. Объем обычно 2000-3000зпб. Все подробные требования к текстам во вложенном файле. От вас требуется порядочность и соблюдения сроков. ОЧЕНЬ приветствуется оформление текстов в формате html.