Срочно требуется рерайтинг диплома по праву

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Завершен15 заявок253 просмотра

Необходимо выполнить качественный рерайтинг диплома, около 90 стр., по праву + повышение оригинальности текста.

12 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kadrowik07
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$1
15 дней
Отличный рерайтер - грамотная речь, шикарный слог, оперативно. Будем сотрудничать дальше. Я просто в восторге - редкий экземпляр )))
Елизавета - заказчик, с которым приятно сотрудничать! Задачи ставит четко, постоянно на связи, оплата своевременно и в полном объеме. Рекомендую фрилансерам сотрудничество с Елизаветой. Елизавета - вам огромное спасибо за интересную работу!!! С вами легко работать! :)

Заявки фрилансеров

kadrowik07
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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