Срочно требуется рерайтинг диплома по праву

Елизавета - заказчик, с которым приятно сотрудничать! Задачи ставит четко, постоянно на связи, оплата своевременно и в полном объеме. Рекомендую фрилансерам сотрудничество с Елизаветой. Елизавета - вам огромное спасибо за интересную работу!!! С вами легко работать! :)