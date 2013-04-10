Исполнитель для подготовки объявлений к размещению

Описание работы:

І)Необходимо грамотно переписать, текст должен быть от 300-600 знаков в зависимости от исходного.

Будет дана схема пример. Поэтому текст должен соответствовать этой схеме по очередности изложения информации.

ІІ)Подготовить фото(не профессиональная, техническая) от 3-5 штук в 1 объявлении.:1)обрезать лишние логотипы, если есть 2) сделать размер 640*480 точек 3)изменить контраст

Материалы: предоставляется объявления и фото к ним. (недвижимость).

Объем работ: предполагается подготовка 300 объявлений в месяц.

Требования к кандидату: грамотность,внимательность, исполнительность.

Предложите вашу цену. Сроки будут обговариваться перед подачей информации. Все пишите здесь, а не в сообщениях

ВНИМАНИЕ! НЕ ПИШИТЕ СТОИМОСТЬ ЗА ЗНАКИ, НАПИШИТЕ СТОИМОСТЬ ЗА КОНКРЕТНУЮ ОПИСАННУЮ МНОЮ РАБОТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СТОИМОСТЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА В ЦЕЛОМ.