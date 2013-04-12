Написать пять статей на тему услуг грузоперевозок

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Завершен27 заявок258 просмотров

Добрый день, дорогие фрилансеры, нужно написать 5 статей по 3000 знаков по теме грузоперевозки.

Ключи и подробности в личном сообщении выбранному исполнителю. Предлагайте ваши сроки и стоимость за 1К.

12 лет назад
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Надежда справилась с поставленной задачей. Тексты уникальные, в них есть нотка задора, читать их легко и интересно. Работа выполнена раньше обговоренного срока, что не может не радовать, когда проект "горит". Всем советую, не разочаруетесь.
Мария - отличный заказчик,приятный в общении человек, четко поставленное ТЗ, быстрая оплата! Спасибо вам! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад