Требуется написание отзывов про работу интернет-магазинов. Работа для пользователей, имеющих почту на яндекс-маркете.
Написать пять статей на тему услуг грузоперевозок
Добрый день, дорогие фрилансеры, нужно написать 5 статей по 3000 знаков по теме грузоперевозки.
Ключи и подробности в личном сообщении выбранному исполнителю. Предлагайте ваши сроки и стоимость за 1К.
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