Написание статей для сайтов по ключевым словам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок264 просмотра

Сайт по медицинскому туризму. Необходимо написать 55 статей по 1000 слов, в каждом по 8 ключевых слов

Русский родной

Качество и скорость поощряется

100$ за 55 текстов по 1000 знаков

Срок исполнения 10 дней

Написание статей
12 лет назад
Reshka56
Ирина 
68 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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