Практическая магия.

Леди Мистра помогает и срветует. Ответ на вопрос как стать баловнем судьбы я знаю. Я - эзотерик, таролог и психоэнергетик. Родилась в год Обезьяны, когда Солнце любовалось собой в Близнецах. С детства, окружённая мистикой и магией, "назло трамваю я пошла пешком" (шутка). Просто осознанно и профессионально в мистерии и бессознательное я окунулась полностью с головой в более "зрелом" возрасте, получив опыт и успех в социуме. У меня высшее образование в области энерговолновой физики и кавитации (закончила ОГУ факультет “физики полупроводников” и даже несколько лет занималась научной работой на этом поприще). Неутомимый, пытливый ум (Близнеца) и родительское благословение, позволили мне ещё и дополнительно освоить искусство . Всё это мне "по жизни" очень пригодилось и время было потрачено не зря. Ну что ещё, Дорогие мои, Вам о себе рассказать? Практикую Магическую Работу вот уже много лет. Воспитываю двоих сыновей, много читаю, пишу стихи.