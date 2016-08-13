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Леди Мистра помогает и срветует. Ответ на вопрос как стать баловнем судьбы я знаю. Я - эзотерик, таролог и психоэнергетик. Родилась в год Обезьяны, когда Солнце любовалось собой в Близнецах. С детства, окружённая мистикой и магией, "назло трамваю я пошла пешком" (шутка). Просто осознанно и профессионально в мистерии и бессознательное я окунулась полностью с головой в более "зрелом" возрасте, получив опыт и успех в социуме. У меня высшее образование в области энерговолновой физики и кавитации (закончила ОГУ факультет “физики полупроводников” и даже несколько лет занималась научной работой на этом поприще). Неутомимый, пытливый ум (Близнеца) и родительское благословение, позволили мне ещё и дополнительно освоить искусство . Всё это мне "по жизни" очень пригодилось и время было потрачено не зря. Ну что ещё, Дорогие мои, Вам о себе рассказать? Практикую Магическую Работу вот уже много лет. Воспитываю двоих сыновей, много читаю, пишу стихи.
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
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Любые формы, к которым можно получить доступ перекрыть антиботом капча от гугл. Сайт в joomla.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
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У сайта поменялся адрес, все существующие счетчики были установлены на старый адрес, нужно их переустановить. Плюс нужно добавить кнопки социальных сетей на сайт. Сайт на joomlaВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
После обновления разъехался шаблон. Нужно починитьHTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен програмист для исправления ошибок в коде сайта, при изготовлении. И некоторые доьавки для СЕОВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
На основании задания исправить ошибки, сделанные пронрамистом разработчикомВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Установить планин для рассылкиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
А так же некоторые мелкие дороботкиВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо адаптировать под телефон и таблет, а так же исправить некоторые недоработки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
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Мне необходимо перенести сайт на новый адрес с Joomla 1.5 на Joomla 3.5 с устанокой шаблона и коррекциуй дизайнаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт переехал на новый адрес, нужно продовижение. И чтобы гугл не забанил. Фаил 301 сделалиПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Работа с дальгейшим продвижениемПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
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Перевод статей и автобиографий врачей с иврита на русский. Медицинская терминалогия 1. Оригинальные медицинские разработки 2. Подготовка перевод для ознакомления с врачем 10 стрПереводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Для поднятия обращений необходимы 2-3 тематические целевые страницы для сайта.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Сайт по медицинскому туризму. Необходимо написать 55 статей по 1000 слов, в каждом по 8 ключевых слов Русский родной Качество и скорость поощряется 100$ за 55 текстов по 1000 знаков Срок ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
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Для электронных писем нужно разгаботать листь для официальных бумаг с логотипом компанииВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
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у нас сайт по мед. туризму и мы его хотим продвинуть в поисковых сетях. требования: русский - родной язык опыт в продвижение средних размеров сайтов - обьязательноПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад