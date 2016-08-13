Reshka56

Ирина Reshka56

 
68 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Практическая магия.

Леди Мистра помогает и срветует. Ответ на вопрос как стать баловнем судьбы я знаю. Я - эзотерик, таролог и психоэнергетик. Родилась в год Обезьяны, когда Солнце любовалось собой в Близнецах. С детства, окружённая мистикой и магией, "назло трамваю я пошла пешком" (шутка). Просто осознанно и профессионально в мистерии и бессознательное я окунулась полностью с головой в более "зрелом" возрасте, получив опыт и успех в социуме. У меня высшее образование в области энерговолновой физики и кавитации (закончила ОГУ факультет “физики полупроводников” и даже несколько лет занималась научной работой на этом поприще). Неутомимый, пытливый ум (Близнеца) и родительское благословение, позволили мне ещё и дополнительно освоить искусство . Всё это мне "по жизни" очень пригодилось и время было потрачено не зря. Ну что ещё, Дорогие мои, Вам о себе рассказать? Практикую Магическую Работу вот уже много лет. Воспитываю двоих сыновей, много читаю, пишу стихи.

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$50
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
9 баллов
6 лет назад
Антибот капча
Joomla
Приятно было поработать! Четкое тз и адекватные требования. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень старательный, ответственный, всегда на связи.
Ответный отзыв
joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
3 балла
9 лет назад
Перенос сайта с одного адреса на другой
Joomla
Если хотите получить кучу испорченных нервов - вам к этому заказчику. На псевдообвинения по работе над проектом отвечать не буду.
Артур взялся сделать орининальный шаблон и перенести сайт со стапрнр адреса на новый. С работой програмиста справился безупречно, но с созданием шаблона не справился совсем. И не смог адаптировать сайт под сотовые телефоны и планшеты. И, не смотря, что мне пришлось взять дизайнера и програмиста по адаптации сайта, денег за то, чтобы вернуть мне длступ к сайту и перенести на иой адрес с его ФТП, затребовал практически в полном размере. Спорил и отказывался делать большую часть работы. Общение было сложным
Ответный отзыв
pkuklin
Павел 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта
Только положительные впечатления
Павел большой молодец, работает четко и выполняет все в срок. Продолжу с ним работу
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
2 балла
11 лет назад
Перевод с иврита на медицинскую тему.
Задание выполнила хоть по срокам и задержала (задание было не из лёгких), но Ирина не оплатила ни одного процента моей работы.
В конце концов выполнила
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Olyuska
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Графика деловых писем и аксесуаров.
Приятно было сотрудничать!В короткие сроки, максимально четко поставлено задание!
Очень ответственная, пунктуальная, с хорошим вкусом и хорошими дизайнерскими навыками, понимает все с полуслова. Будем продолжать работать.
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