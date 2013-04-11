Требуется написать текст на главную страницу строительного сайта.
Продающие тексты
Требуется написать тексты таких тематик: копка озер, демонтаж зданий, подсыпка грунта, ландшафтные работы, овражный песок, аренда автокрана.
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