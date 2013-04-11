Продающие тексты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки229 просмотров

Требуется написать тексты таких тематик: копка озер, демонтаж зданий, подсыпка грунта, ландшафтные работы, овражный песок, аренда автокрана.

12 лет назад
cct
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$50
1 день
Я очень доволен выполненной работой. Тексты написаны быстро, доступно и понятно. Всем рекомендую.
Исключительно положительный заказчик! Остались только приятные впечатления от сотрудничества. Ни по ясности ТЗ, ни по оплате не возникало вопросов. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг