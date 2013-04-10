Срочный копирайтинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка101 просмотр

Необходимо в кратчайшие сроки заполнить 3 раздела сайта. Всего должно примерно получиться около 12000 знаков.

12 лет назад
Angelblack
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

phelps90
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Доволен работой с Дмитрием. Проявил инициативу, когда была нужна помощь в определении тематики материала.
Задание очень хорошее и высокооплачиваемое. Проблем при сотрудничестве не возникло.

Заявки фрилансеров

phelps90
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад