Ищутся сотрудники для рерайта УЖЕ написанных отзывов. Стоимость работы: 50 рублей за отзыв. Минимальное количество знаков - 1500 без пробелов.
Срочный копирайтинг
Необходимо в кратчайшие сроки заполнить 3 раздела сайта. Всего должно примерно получиться около 12000 знаков.
Выбранный исполнитель
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