Доброе время суток. Нужен качественный рерайт англоязычного текста объемом 15к символов. Текст приложен к заданию. Отписывайте пожалуйста со стоимостью, сроками и по возможности 1-2 примера работ.
Сделать описания к категориям товара
Необходимо сделать описание к категориям товара. Товар мелкая электроника, аксессуары к телефонами и компьютерам.
Важное условие - ТЕКСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Фразы "наши диктофоны самые диктофоновые диктофоны в мире" не нужны.
Необходимо знание материала или брать информацию из сети. Например для наушников koss лучше отрерайтить страницу о компании с официального сайта http://www.koss.ru/static.php?t=about чем написать текст не о чем.
Тексты НЕ СЕО, тексты для людей. Хотелось бы, что бы человек пришедший на страницу с наушниками лучше узнал разницу между внутриканальными и мониторными наушниками, чем получил кучу не читаемого текста.
Категорий много. Можно выбрать те в каких Вы действительно разбираетесь.
Оплата желательно на киви, вебмани в исключительных случаях.
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