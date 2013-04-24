Сделать описания к категориям товара

Необходимо сделать описание к категориям товара. Товар мелкая электроника, аксессуары к телефонами и компьютерам.

Важное условие - ТЕКСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Фразы "наши диктофоны самые диктофоновые диктофоны в мире" не нужны.

Необходимо знание материала или брать информацию из сети. Например для наушников koss лучше отрерайтить страницу о компании с официального сайта http://www.koss.ru/static.php?t=about чем написать текст не о чем.

Тексты НЕ СЕО, тексты для людей. Хотелось бы, что бы человек пришедший на страницу с наушниками лучше узнал разницу между внутриканальными и мониторными наушниками, чем получил кучу не читаемого текста.

Категорий много. Можно выбрать те в каких Вы действительно разбираетесь.

Оплата желательно на киви, вебмани в исключительных случаях.