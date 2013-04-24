Сделать описания к категориям товара

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Завершен10 заявок286 просмотров

Необходимо сделать описание к категориям товара. Товар мелкая электроника, аксессуары к телефонами и компьютерам.

Важное условие - ТЕКСТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Фразы "наши диктофоны самые диктофоновые диктофоны в мире" не нужны.

Необходимо знание материала или брать информацию из сети. Например для наушников koss лучше отрерайтить страницу о компании с официального сайта http://www.koss.ru/static.php?t=about чем написать текст не о чем.

Тексты НЕ СЕО, тексты для людей. Хотелось бы, что бы человек пришедший на страницу с наушниками лучше узнал разницу между внутриканальными и мониторными наушниками, чем получил кучу не читаемого текста.

Категорий много. Можно выбрать те в каких Вы действительно разбираетесь.

Оплата желательно на киви, вебмани в исключительных случаях.

12 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$300
5 дней
Работой доволен. Продолжим сотрудничество надеюсь...
Поработали.
Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
12 лет назад
$40
2 дня
Отличный исполнитель. Тексты очень качествееные и без воды.
Приятно работать с человеком, который дает понятное ТЗ, быстро проверяет и оплачивает работы. Спасибо.

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
12 лет назад

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