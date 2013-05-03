Доброе время суток. Нужен качественный рерайт англоязычного текста объемом 15к символов. Текст приложен к заданию. Отписывайте пожалуйста со стоимостью, сроками и по возможности 1-2 примера работ.
Глубокий СЕО-рерайт
Необходимо сделать рерайт текстов по ТЗ. На тему аксессуаров для телефонов.
Шапка ТЗ:
Общие требования: грамотные, полезные, без воды, структурированные тексты (использование заголовков, маркированных списков).
Если на сайте уже есть уникальный текст (выше 92% уникальности только по text.ru) Необходимо переработать текст согласно ТЗ (вставить запросы, оценить рекомендованный объем, выбрав оптимальный для раскрытия темы, но, не превышая его).
Требования к форматированию: использовать заголовки (подзаголовки), нумерованные (ненумерованные) списки, выделение жирным (выделить вхождения ключевых запросов жирным), подчеркивание (подчеркивание ссылок на другие разделы сайта).
Необходимые ссылки с анкорами на странице есть нужно их гармонично вписать.
Некоторые тексты требуют минимальной доработки (только вставить одну ключевую фразу). Некоторые нужно переделать будет полностью т.к. список ключей изменился.
Задание только для тех, кто уверен своих силах.
Оплата на киви кошелек. Вебмани рассмотрю только в исключительных случаях т.к. не хочу переплачивать проценты за пополнение счета и перевод денег.
Выбранный исполнитель
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