Требуется грамотный!!! рерайт обзоров компьютерных программ. Заказ - 60-80 статтей Требования к статьям: - 1-1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность ...
Найти/написать заготовки СМС-сообщений
Для сервиса отпарвки СМС с подстановкой буквенного отправителя необходимо найти или придумать прикольные тексты сообщений в совокупности с буквенным отправителем.
Пример:
От: Sniper
Текст: Поднимите голову, мне вас плохо видно!
От: SexShop
Текст: Ваш заказ будет доставлен завтра в 10 утра!
и т.д.
Пишите стоимость за одно СМС.
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