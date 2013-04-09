Найти/написать заготовки СМС-сообщений

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Закрыт4 заявки185 просмотров

Для сервиса отпарвки СМС с подстановкой буквенного отправителя необходимо найти или придумать прикольные тексты сообщений в совокупности с буквенным отправителем.

Пример:

От: Sniper

Текст: Поднимите голову, мне вас плохо видно!

От: SexShop

Текст: Ваш заказ будет доставлен завтра в 10 утра!

и т.д.

Пишите стоимость за одно СМС.

12 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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