Всем привет! Ищу копирайтера увлекающегося маникюром. Необходимо написать статью по маникюру на 5тыс симв без пробелов. Тему скажу в личной переписке. По возможности напишите пару строк о себе и о опыте ...
Рерайт описаний для фильмов
Нужен качественный рерайт 100 описаний для фильмов. Каждое описание по 300-500 знаков.
Указывайте цену за 1000 знаков.
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