Рерайт описаний для фильмов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен40 заявок288 просмотров

Нужен качественный рерайт 100 описаний для фильмов. Каждое описание по 300-500 знаков.

Указывайте цену за 1000 знаков.

12 лет назад
noymeet
Влад 
34 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$50
10 дней
Одна из лучших! Быстро, качественно, недорого.
Очень довольна сотрудничеством: четкое задание, предоплата и приятное общение.

Заявки фрилансеров

fastok
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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