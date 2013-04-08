Тексты тема туризм

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт45 заявок335 просмотров

Нужны тексты тематика туризм.

Лимит до 2 дол. за 1000зн.

12 лет назад
mserov
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Самоучитель работы на компьютере

    $1000

    Издательство "Ideanomix" ищет авторов книг-самоучителей работы на компьютере: - "Ноутбук для женщин" - "Word и Excel без страха для начинающих" Требование: отличное владение Windows8 и пакетом Microsoft Office 2013 Умение писать ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статьи по маникюру

    $5

    Всем привет! Ищу копирайтера увлекающегося маникюром. Необходимо написать статью по маникюру на 5тыс симв без пробелов. Тему скажу в личной переписке. По возможности напишите пару строк о себе и о опыте ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт - строительство

    $50

    Сделать рерайт по тематике строительство. От 2000 до 2500 знаков. ключи: как помыть натяжной потолок как натягивают натяжные потолки как самому сделать натяжной потолок как сделать двухуровневый натяжной потолок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется копирайтер

    $250

    Добрый день. Требуется копирайтер для работы в следующих тематиках - итальянская мебель, услуги клинига, сайтостроение, одежда, строительство и ремонт. Объем работы - около 10 000 знаков в день. Оплата - 1 ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер статей для блога мобильной тематики

    Ищем рерайтеров для рерайта статей для блока мобильной тематики i-app.ru. Платим 35 руб за 1 статью с картинками и самостоятельным внесением статьи в блог. Статья не должна быть меньше 1000 знаков, т.е. статьи в 2 ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи для сайта Салона красоты

    Необходимо написать тексты по ключевикам для салона красоты. Темы статей, объемы и ключевики вышлю исполнителю. Можно делать рерайт, но со 100%-ной уникальностью. Качество и читабельность тоже важны. Указывайте, пожалуйста, ваши тарифы.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • 15 описаний стран / туризм

    $30

    Для туристического сайта требуется написать тексты описаний стран, путевки на отдых в которых предлагаются сайтом. Формат - до 2000 символов. Если "честного" (см. ниже требования к стилю*) текста будет 1500 - тоже ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт

    $10

    Рерайт статей под необходимые ключи.2 статьи по 2500 знаков Пожелания к исполнителям : стоимость не больше 2$ за 1000 зн,профессиональный подход ,соблюдение сроков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны рерайтеры

    Здравствуйте. Нужны ответственные ребята в команду. Оплата 25–30 руб. за 1000 знаков. Чаще всего, оплата Вебмани, изредка Яндекс. Вакансия для тех, кто умеет делать уникальные тексты без ошибок. ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад