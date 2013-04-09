Рерайт - строительство

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок109 просмотров

Сделать рерайт по тематике строительство. От 2000 до 2500 знаков.

ключи:

как помыть натяжной потолок

как натягивают натяжные потолки

как самому сделать натяжной потолок

как сделать двухуровневый натяжной потолок

как убрать натяжной потолок

12 лет назад
stickman
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

lilu-gem
Алена 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$12
2 дня
Все выполнено отлично. Очень хорошие, осмысленные тексты.
Спасибо за доверие и возможности. Была поставлена конкретная задача, все понятно. Быстра оплата выполненного заказа.

Заявки фрилансеров

lilu-gem
Алена 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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