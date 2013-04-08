Добрый день.

Требуется копирайтер для работы в следующих тематиках - итальянская мебель, услуги клинига, сайтостроение, одежда, строительство и ремонт. Объем работы - около 10 000 знаков в день. Оплата - 1 у.е. за 1000 знаков.

Работа несложная, главное - уникальность и грамотность текста, чтобы его интересно было читать.

Жду ваших предложений.

С надеждой на плодотворное сотрудничество.