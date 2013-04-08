Создание описаний для страниц каталога

Тема: стройматериалы и металлопрокат

Задача: создать короткие описания товаров и групп товаров для каталога по шаблону. Шаблон и исходники предоставляю. Каждое описание около 1000 символов, всего около 200 позиций.

Важно: быть на связи в течение дня

Срок – до конца недели.

Оплата по факту, возможно частями.

Указывайте Ваши цены, сроки, примеры работ.

В перспективе – сотрудничество на регулярной основе, мне часто бывает нужен помощник для выполнения подобной работы.