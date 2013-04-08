Требуется написать тексты для sape. Анкоров 14. 4 анкора по 30 текстов 10 анкоров по 50 текстов Итого 620 текстов. Текста должны быть: анкорные(прямые и склонения), безанкорные и брендовые(процентов соотношение скажу). ...
Создание описаний для страниц каталога
Тема: стройматериалы и металлопрокат
Задача: создать короткие описания товаров и групп товаров для каталога по шаблону. Шаблон и исходники предоставляю. Каждое описание около 1000 символов, всего около 200 позиций.
Важно: быть на связи в течение дня
Срок – до конца недели.
Оплата по факту, возможно частями.
Указывайте Ваши цены, сроки, примеры работ.
В перспективе – сотрудничество на регулярной основе, мне часто бывает нужен помощник для выполнения подобной работы.
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