Статьи - тематика "Бижутерия оптом"

Здравствуйте!

Нужно написать несколько статей (примерно десяток), для продажы бижутерии оптом. Тексты должны быть небольшими - 2-3 тыс. символов, но "четкими" и по теме.

Работа только для тех, кто знает, чем отличается логика оптового покупателя от логики обычного покупателя и может в несколько строк убедить его сделать заказ:)

Готовые работы с оптовыми текстами любой тематики - несомнненый плюс.

п.с. в личку большая просьба не писать, только в проект.

Хорошего всем понедельника!