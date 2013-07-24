Статьи - тематика "Бижутерия оптом"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок215 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать несколько статей (примерно десяток), для продажы бижутерии оптом. Тексты должны быть небольшими - 2-3 тыс. символов, но "четкими" и по теме.

Работа только для тех, кто знает, чем отличается логика оптового покупателя от логики обычного покупателя и может в несколько строк убедить его сделать заказ:)

Готовые работы с оптовыми текстами любой тематики - несомнненый плюс.

п.с. в личку большая просьба не писать, только в проект.

Хорошего всем понедельника!

12 лет назад
Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$100
4 дня
Все хорошо, спасибо! Статьи получились отличные:)
Спасибо

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Контент для лизинговой компании

    $250

    Требуется копирайтер для подготовки контента сайта региональной лизинговой компании: http://pragma-invest.ru/ Главное требование к текстам: быть «продающими», иметь простой, «ясный» стиль подачи информации, приветствуется заточка под SEO, но не является приоритетной в ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер статей

    Здравствуйте. Время от времени есть потребность в рерайтинге имеющихся статей и написании готовых. Сейчас нужно переписать статьи по теме деревянное домостроение, объем более 10000 знаков. Необходимо выполнить достаточно оперативно. Цену прошу не ломить)

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется автор статей на тему "Автомобили ВАЗ"

    $250

    Для наполнения проекта, посвященного автомобилям ВАЗ, требуется автор, который интересуется автомобилями ВАЗ. На сайте уже есть форум. Сейчас развиваем энциклопедический и новостной разделы. Требования: - интерес к автомобилям ВАЗ (владение ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить на сайт товары

    Требуется копирайтер с опытом. Косметические товары, необходимо с сайта на сайт перенести. Картинка + описание товара, надо около 300 товаров забить.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обзор к онлайн играм

    Нужно написать по одному обзору к играм Blood and Soul (http://www.bs.ru/) и Royal Quest (http://www.royalquest.ru/). Текст должен мотивировать читателя начать играть в игру. Объем каждого обзора 2-3 тыс. символов, уникальность текста не менее 90%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Автор статей по копирайтингу

    Требуется автор статей (копирайтинг/рерайтинг) по тематикам: 1. Копирайтинг 2. SEO копирайтинг 3. Рерайтинг 4. Интернет-маркетинг Исходный материал предоставляю. От вас только осмысленная обработка текста и адаптация под проект. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья на финансовую тему "Брокеры и дилеры"

    Требуется долгосрочное сотрудничество с человеком способным писать статьи на финансовую тематику (рынок форекс, брокерская деятельность, обзор различных торговых платформ и др.) требования: читабельность статей, грамотность (и не только орфографическая), понимание того о чем пишется ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад