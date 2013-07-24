Требуется копирайтер для подготовки контента сайта региональной лизинговой компании: http://pragma-invest.ru/ Главное требование к текстам: быть «продающими», иметь простой, «ясный» стиль подачи информации, приветствуется заточка под SEO, но не является приоритетной в ...
Статьи - тематика "Бижутерия оптом"
Здравствуйте!
Нужно написать несколько статей (примерно десяток), для продажы бижутерии оптом. Тексты должны быть небольшими - 2-3 тыс. символов, но "четкими" и по теме.
Работа только для тех, кто знает, чем отличается логика оптового покупателя от логики обычного покупателя и может в несколько строк убедить его сделать заказ:)
Готовые работы с оптовыми текстами любой тематики - несомнненый плюс.
п.с. в личку большая просьба не писать, только в проект.
Хорошего всем понедельника!
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