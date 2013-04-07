Статья на финансовую тему "Брокеры и дилеры"

Требуется долгосрочное сотрудничество с человеком способным писать статьи на финансовую тематику (рынок форекс, брокерская деятельность, обзор различных торговых платформ и др.)

требования: читабельность статей, грамотность (и не только орфографическая), понимание того о чем пишется статья.

Если Вас заинтересовало данное сотрудничество, просим написать небольшую статью "Брокеры и дилеры", где необходимо описать деятельность компаний брокеров и компаний дилеров, их сходства и различия. С выбранным кандидатом или может быть несколькими планируем дальнейшее сотрудничество. Заинтересованная статья естественно будет оплачена. Статьи высылать на почту [email protected]