Статьи для сайта Орифлейм

Нужно наполнить информацией сайт Орифлэйм на следующие темы:

- Wellness от Орифлэйм Коктейль "Нэчурал баланс"

- Wellness ПЭК от Орифлэйм для мужчин и женщин

- Wellness от Орифлэйм для детей (Омега 3, мультивитамины и минералы)

(копирайт и рерайт с уникальностью не менее 95% АДВЕГО.) 3 статьи

Каждый текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~1000-1500 знаков. Статьи должны нести осмысленность и полезность для людей (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…). Внутренняя оптимизация статей с достаточным количеством ссылок на другие статьи сайта. Текст написан живым языком, не научный трактат.

Писать только кто пользуется продукцией или имеет опыт сотрудничества с компанией . Оплата электронными деньгами . Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.

Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу. Статьи пишутся для сайта: www.orif24.ru