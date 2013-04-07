Требуется составить описание разделов интернет-магазина одежды. не менее 1.000 знаков на одно описание. Разделов 13. 60 руб за одно описание. Оставляйте заявки, только если вы свободны и сможете сдать работу завтра-послезавтра.
Статьи для сайта Орифлейм
Нужно наполнить информацией сайт Орифлэйм на следующие темы:
- Wellness от Орифлэйм Коктейль "Нэчурал баланс"
- Wellness ПЭК от Орифлэйм для мужчин и женщин
- Wellness от Орифлэйм для детей (Омега 3, мультивитамины и минералы)
(копирайт и рерайт с уникальностью не менее 95% АДВЕГО.) 3 статьи
Каждый текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~1000-1500 знаков. Статьи должны нести осмысленность и полезность для людей (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…). Внутренняя оптимизация статей с достаточным количеством ссылок на другие статьи сайта. Текст написан живым языком, не научный трактат.
Писать только кто пользуется продукцией или имеет опыт сотрудничества с компанией . Оплата электронными деньгами . Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.
Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу. Статьи пишутся для сайта: www.orif24.ru
Заявки фрилансеров
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