Статьи или новости по игре и моду DayZ

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Для сайта по игре и моду DayZ нужен новостник и человек который будет писать статьи на различные темы, это могут быть 2 разных человека. Тема не ограничивается только DayZ, возможно появление информации и по другим подобным играм (например War Z). Кто знаком с темой или просто может в ней разобраться пишите цены в личку или оставляйте заявки.

12 лет назад
inAllods
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров