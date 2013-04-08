Требуется копирайтер для подготовки контента сайта региональной лизинговой компании: http://pragma-invest.ru/ Главное требование к текстам: быть «продающими», иметь простой, «ясный» стиль подачи информации, приветствуется заточка под SEO, но не является приоритетной в ...
SEO-копирайтер, тематика - эстетическая медицина
На постоянное сотрудничество ищем seo-копирайтера для написания текстов по тематикам: эстетическая медицина, косметология.
В заявке прошу указать стоимость за 1 000 знаков и примеры работ.
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