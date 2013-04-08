Данный бюджет рассчитан

на исполнителей среднего класса

Бюджет: 120 р./час

3.98 $ — 2.98 €

Нужны копирайтеры для медицинского сайта

Добрый день.

Требуются копирайтеры для сайта медицинской тематики. Сайт новый, сейчас в процессе финальной доработки – dolgojit.net/

Объем работы от 3-6 тысяч знаков (без учета пробелов) в день. Работа постоянная, 5 дней в неделю с понедельника по пятницу.

Оплата – 40 рублей за 1 тысячу знаков без пробелов. Через платежную систему webmoney.

Основные требования:

- владение тематикой

- грамотность

- соблюдение сроков

Оставляйте свой контактный номер icq.